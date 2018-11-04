Российские военные рассказали о проведении новых гумакций в Сирии

Российские военные за прошедшие сутки провели еще три акции по раздаче гумпомощи в сирийских провинциях. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Так, по его словам, офицерами Центра по примирению была проведена одна благотворительная акция в госпитале Катана провинции Риф Дамаск. Также, в районе Шейх-Ахмед города Алеппо в рамках выдачи адресной благотворительной помощи российские военные раздали 15 проднаборов. А в населенном пункте Маррат провинции Дейр-эз-Зор была проведена гуманитарная акция, в ходе которой военослужащие Центра выдали сирийским мирным жителям 450 наборов с продовольствием.

Таким образом, по словам российского генерал-лейтенанта, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1982 гуманитарных акции, в ходе которых российские военные раздали гумгруз общим весом 3101 тонну.

Кроме того, боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекрщения огня. За сутки они нанесли удары по населенному пункту в провинции Латакия, а также одному из районов города Алеппо.