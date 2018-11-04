Полсотни агрессивных тюленей загнали рыбака на скалу в Шотландии

Более пятидесяти разгневанных тюленей напали на рыболова на пляже в шотландском городе Аймут, в результате чего ему пришлось забраться на высокую скалу.

Как сообщает Sky News, после рыбалки мужчина шел по пляжу и набрел на лежбище тюленей. Животные стали атаковать рыбака. Он взобрался на скалу, где застрял и вынужден был сидеть там до темноты, ожидая спасателей.

Четыре команды спасателей береговой охраны были задействованы в операции по снятию рыбака со скалы. Отмечается, что мужчина получил незначительное переохлаждение.