Новая Каледония решила остаться с Францией

На расположенных в Тихом океане островах Новая Каледония, которые являются особым административно-территориальным образованием Франции, завершился референдум о независимости. Согласно результатам голосования победили противники независимости.

Как сообщает Le Monde, явка на референдуме составила более 80%. За независимость от Франции высказались 43,6% местных жителей, против проголосовали – 56,4%. При этом, победа сторонников Франции оказалась не такой блестящей, поскольку эксперты и опросы говорили о показателях в 70-75%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что результаты голосования «вызвали у него огромную гордость», так как Париж и Новая Каледония «предприняли этот исторический шаг вместе». По его словам, Новая Каледония своим выбором вверила свое будущее Парижу.

Новая Каледония была колонизирована Францией в 1853 году. В настоящее время на островах проживает около 175 тысяч человек. Референдум сопровождался различными инцидентами – были сожжено несколько автомобилей, некоторые активисты кидались камнями.