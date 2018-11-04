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Врио губернатора Забайкалья заявил о новых перспективах региона после перехода в ДФО

Валентина Пескова
21:32 04.11.2018
Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.
Врио губернатора Забайкалья заявил о новых перспективах региона после перехода в ДФО
Фото: пресс-служба президента РФ

Указ президента России, подписанный 4 ноября, в День народного единства, о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа открывает для Забайкалья новые возможности. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов.

По словам Осипова, данное решение президента даст региону эффективные инструменты развития в экономике и социальной сфере. Как отметил врио губернатора, ранее на встрече с Владимиром Путиным он отмечал, что данные возможности есть только в дальневосточных регионах. Однако теперь и жители Забайкалья получат те же преференции и льготы.

«Как бывший первый заместитель министра Минвостокразвития, я с этими дальневосточными преференциями хорошо знаком. Руководил разработкой многих из них», - цитирует Осипова ТАСС.

В частности, речь идет о создании территорий опережающего развития, о свободном порте, о строительстве социальной инфраструктуры и о бесплатном предоставлении «дальневосточного гектара». Для этого нужно организовать работу краевых министров, чтобы жители Забайкалья получили результаты как можно быстрее.

Напомним, Владимир Путин назначил врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова в конце октября .

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