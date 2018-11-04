Рейсовый автобус сгорел на МКАД: видео

На Московской кольцевой автодороге загорелся рейсовый автобус, сообщили в ГУ МЧС России по столице.

По данным полиции, автобус сгорел на внутренней стороне МКАД. В результате происшествия никто не пострадал, так как пассажиров в транспортном средстве не было.

«В районе 73-го км МКАД произошло возгорание в автобусе на площади 30 кв. м, оно было ликвидировано», - сказали в ведомстве.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.