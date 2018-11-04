Стинг признался, что может сыграть «Калинку»

Британский музыкант Стинг рассказал «Звезде» в Екатеринбурге, что пока не планирует использовать русские инструменты на своих концертах, но он смог бы сыграть «Калинку».

Популярный исполнитель прибыл на Урал порадовать жителей Екатеринбурга летними мотивами. Стинг вместе со своим другом, американским исполнителем Shaggy, презентует регги-альбом «44/876» (телефонные коды Великобритании и Ямайки).

«Я знаю балайлайку, но пока мы не будем ее использовать на концертах, нужно потренироваться. Но Калинку я могу сыграть», - признался музыкант.

На вопрос журналистов, собирается ли Стинг написать снова песню о россиянах, он ответил, что время для похожей песни пока не пришло. Песня «Russians», вышедшая в 1984 году, была, как говорит британский музыкант, написана, когда он был молод, хотел писать о гуманизме. Тогда Стинг призывал не доводить ситуацию до войны, а решить проблемы мирным путем.

Концерт в Екатеринбурге состоится 5 ноября, в Москве – 11 ноября.