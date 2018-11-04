Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Стинг признался, что может сыграть «Калинку»

Василиса Морозова
20:58 04.11.2018
Стинг откроет короткий тур по России концертом в Екатеринбурге. Музыканты планируют посетить Казань, Санкт-Петербург и Москву.

Британский музыкант Стинг рассказал «Звезде» в Екатеринбурге, что пока не планирует использовать русские инструменты на своих концертах, но он смог бы сыграть «Калинку».

Популярный исполнитель прибыл на Урал порадовать жителей Екатеринбурга летними мотивами. Стинг вместе со своим другом, американским исполнителем Shaggy, презентует регги-альбом «44/876» (телефонные коды Великобритании и Ямайки).

«Я знаю балайлайку, но пока мы не будем ее использовать на концертах, нужно потренироваться. Но Калинку я могу сыграть», - признался музыкант.

На вопрос журналистов, собирается ли Стинг написать снова песню о россиянах, он ответил, что время для похожей песни пока не пришло. Песня «Russians», вышедшая в 1984 году, была, как говорит британский музыкант, написана, когда он был молод, хотел писать о гуманизме. Тогда Стинг призывал не доводить ситуацию до войны, а решить проблемы мирным путем.

Концерт в Екатеринбурге состоится 5 ноября, в Москве – 11 ноября.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.11.2018, 17:53
Бурятия и Забайкалье переданы в состав ДФО указом президента РФ
Дата04.11.2018, 06:00
Небесные пируэты: «Стрижи» показали высший пилотаж над Краснодаром
Дата03.11.2018, 18:30
Российские фигуристы Забияко и Энберт выиграли Гран-При в Хельсинки
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.