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В небе над Оттавой столкнулись два самолета

Валентина Пескова
20:59 04.11.2018
Один легкомоторный самолет разбился, другой благополучно приземлился в аэропорту Оттавы.
В небе над Оттавой столкнулись два самолета
Фото: x99, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Полиция Оттавы сообщила об инциденте, произошедшем в небе над канадской деревней Карп, что находится в 30 километрах к западу от канадской столицы. По данным CBC, в результате ЧП столкнулись два легкомоторных самолета.

Отмечается, что одно воздушное судно потерпело крушение, упав недалеко от автотрассы Макги-Сайд Роуд, а другое было перенаправлено в аэропорт Оттавы, где благополучно приземлилось.

Пилот приземлившегося самолета заявил полиции, что при столкновении его самолет получил повреждения правого шасси.

В настоящее время участок автотрассы Макги-Сайд Роуд перекрыт. На месте происшествия работает полиция и медики. Сведений о пострадавших пока нет.

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