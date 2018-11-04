В небе над Оттавой столкнулись два самолета

Полиция Оттавы сообщила об инциденте, произошедшем в небе над канадской деревней Карп, что находится в 30 километрах к западу от канадской столицы. По данным CBC, в результате ЧП столкнулись два легкомоторных самолета.

Отмечается, что одно воздушное судно потерпело крушение, упав недалеко от автотрассы Макги-Сайд Роуд, а другое было перенаправлено в аэропорт Оттавы, где благополучно приземлилось.

Пилот приземлившегося самолета заявил полиции, что при столкновении его самолет получил повреждения правого шасси.

В настоящее время участок автотрассы Макги-Сайд Роуд перекрыт. На месте происшествия работает полиция и медики. Сведений о пострадавших пока нет.