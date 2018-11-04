Стали известны финалисты детского конкурса «Юная звезда»

Четвертого ноября на «Звезде» завершилось уникальное музыкальное шоу, на сцену «Новой звезды» вышли самые талантливые юные россияне

Первый приз на «Юной звезде» разделили между собой два конкурсанта Кошелева Арина из Еврейской автономной области и Валерий Кузаков из Якутии. На втором месте оказалась Кыргыс Ай Кыс из республики Тыва, третью строчку заняла Хекилаева Дениза из Кабардино-Баркарии.

Специальной премии – «Приз симпатий жюри» - удостоился спевший песню «Кукушка» Виктора Цоя Владислав Мельников из Воронежской области.

Исполнители в возрасте от 8 до 15 лет прошли предварительные кастинги в родных городах, в местных отделениях детско-юношеского движения «Юнармия». Восемнадцать самых талантливых мальчишек и девчонок (а также коллективов) приехили в Москву и выступыли на главной «звездной» сцене проекта.