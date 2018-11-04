В ДНР заявили о двух сбитых беспилотниках ВСУ

Два ударных беспилотника Вооруженных сил Украины были сбиты ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики. Эту информацию сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, сбитые беспилотные летательные аппараты украинские силовики пытались применить вечером 3 ноября в районе подконтрольного ДНР села Саханка.

«Около 17.00 наблюдатели зафиксировали приближение трех БПЛА противника, после чего по ним был открыт сосредоточенный огонь. Два БПЛА были выведены из строя стрелковым оружием», - цитирует Безсонова РИА Новости.

В районе падения аппаратов были зафиксированы подрывы и возгорание сухой травы.

ВСУ не впервые используют БПЛА для ударов по жилым кварталам ДНР. В конце октября такие аппараты были применены для обстрела запада Донецка, в результате чего загорелись строения в поселке Старом.