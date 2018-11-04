ДНР готовится к выборам нового главы республики

В преддверии выборов нового главы ДНР, которые должны состояться 11 ноября, в республике готовятся к возможным провокациям со стороны ВСУ. Об этом заявил «Звезде» врио главы республики Денис Пушилин.

«Для нас целесообразно, чтобы как можно больше приехало международных наблюдателей. Это повысит, наверное, информационное сопровождение, и повысит понимание того, что здесь, как нигде в других странах, соблюдаются приоритеты, чтобы выборы проходили честно и прозрачно», - сказал Пушилин.

Выборы для молодой республики жизненно важны, чтобы как можно быстрее заполнить вакуум власти, образовавшийся с конца августа после гибели экс-главы республики Александра Захарченко. За пост главы ДНР будут бороться пять кандидатов. Среди них - сам Денис Пушилин, судья народного трибунала ДНР Елена Шишкина и бывший мэр Горловки Роман Храменков.

При этом наблюдатели из десятка стран подтвердили желание присутствовать на выборах в ДНР и ЛНР. Как сообщает Центризбирком ДНР, представители Испании, Нидерландов и Турции позитивно оценили подготовку к выборам. При этом сама предвыборная кампания проходит под артиллерийскую канонаду: в пригороде Донецка рвутся мины и снаряды. Только на этой неделе ВСУ нарушили режим «тишины» 19 раз.