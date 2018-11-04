«Предлагали нам сделать украинские удостоверения» - экипаж «Норда» рассказал о плене

В марте этого года украинские пограничники задержали в нейтральных водах крымский рыболовный сейнер «Норд». Российской стороне понадобилось почти семь месяцев, чтобы вызволить экипаж судна из плена.

Оказаться на пороге родной квартиры - мечта рыбака, которая наконец сбылась. Дома возвращения моряков ждали более полугода. Даже из плена Юрий, как примерный муж, не мог вернуться с пустыми руками. Он подарил жене пышный букет хризантем, любимые цветы супруги, в качестве извинения за долгое отсутствие.

«Семь месяцев, значит семь роз! Вернее хризантем», - сказал моряк.

Все, что удалось унести с борта своего сейнера - триколор. Флаг, который раньше висел на мачте «Норда», теперь хранится дома у моряка на видном месте. Связанные с ним воспоминания еще долго останутся в памяти, как и первая встреча с семьей после долгой разлуки.

«Я не видела его так долго. Мы настолько не расставались никогда. Тем более, зная, откуда он приехал, было до слез радостно», - рассказала Татьяна Савельева.

Семьи еще семи моряков испытали такие же эмоции. Увидеть родных многие уже и не надеялись. Невыносимо долгие месяцы плена, постоянное психологическое давление и попытки завербовать наших граждан - на Украине целый экипаж крымского сейнера сначала держали в заложниках на собственном корабле без еды, воды и возможности связаться с близкими. Потом заставляли моряков отказаться от российского гражданства, но они не сдались.

«Уже готовы были сидеть и год и два и три. Потому что то, что предлагали нам сделать украинские удостоверения - это даже не обсуждалось. Мы экипаж, граждане РФ, все», - пояснил Павел Чмыхалов.

«Семь на семь» - по такой схеме происходил обмен - граница, колючая проволока и зеленый коридор для пленников. Россиян выдали нашей стороне в обмен на семерых украинских браконьеров, нарушивших границу территориальных вод. Капитаны российского и украинского экипажей в обмене не участвовали. Крымчанин Владимир Горбенко все еще остается на Украине под подпиской о невыезде.

«По морским законам настоящий капитан должен покинуть свой корабль последним, так положено. Мы надеемся, что скоро я его обниму, прижму», - говорит мать капитана Евгения Горбенко.

Переговоры с Киевом не прекращаются все это время. Следующий шаг, как говорят дипломаты, вернуть капитана, которому на Украине грозит до 5 лет тюрьмы за якобы «незаконное пересечение границы в Крыму».

Вернуть корабль вряд ли удастся. Киев намерен пустить «Норд» с молотка. Стартовая цена скандального лота пока не называется. Однако теперь рыбакам, чтобы вновь выйти на промысел, придется подыскать другое судно. Впрочем, бросать рыбалку никто из них точно не собирается.

И Черное, и Азовское моря теперь под постоянным контролем. Моря, которые омывают Крымский полуостров, и особенно 12-мильная зона, патрулируются круглые сутки. Группировка сторожевых кораблей береговой охраны усилена и переведена в режим полной готовности. Теперь на рыбалку российские моряки выходят без опасений, зная, что под охраной. Украинская сторона, больше не позволяет себе «пиратских выходок», как было с «Нордом».