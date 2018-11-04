Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Предлагали нам сделать украинские удостоверения» - экипаж «Норда» рассказал о плене

Виктория Косогляденко
19:33 04.11.2018
На Украине экипаж судна «Норд» держали в заложниках на собственном корабле без еды, воды и возможности связаться с близкими. Потом заставляли моряков отказаться от российского гражданства.

В марте этого года украинские пограничники задержали в нейтральных водах крымский рыболовный сейнер «Норд». Российской стороне понадобилось почти семь месяцев, чтобы вызволить экипаж судна из плена.

Оказаться на пороге родной квартиры - мечта рыбака, которая наконец сбылась. Дома возвращения моряков ждали более полугода. Даже из плена Юрий, как примерный муж, не мог вернуться с пустыми руками. Он подарил жене пышный букет хризантем, любимые цветы супруги, в качестве извинения за долгое отсутствие.

«Семь месяцев, значит семь роз! Вернее хризантем», - сказал моряк.

Все, что удалось унести с борта своего сейнера - триколор. Флаг, который раньше висел на мачте «Норда», теперь хранится дома у моряка на видном месте. Связанные с ним воспоминания еще долго останутся в памяти, как и первая встреча с семьей после долгой разлуки.

«Я не видела его так долго. Мы настолько не расставались никогда. Тем более, зная, откуда он приехал, было до слез радостно», - рассказала Татьяна Савельева.

Семьи еще семи моряков испытали такие же эмоции. Увидеть родных многие уже и не надеялись. Невыносимо долгие месяцы плена, постоянное психологическое давление и попытки завербовать наших граждан - на Украине целый экипаж крымского сейнера сначала держали в заложниках на собственном корабле без еды, воды и возможности связаться с близкими. Потом заставляли моряков отказаться от российского гражданства, но они не сдались.

«Уже готовы были сидеть и год и два и три. Потому что то, что предлагали нам сделать украинские удостоверения - это даже не обсуждалось. Мы экипаж, граждане РФ, все», - пояснил Павел Чмыхалов.

«Семь на семь» - по такой схеме происходил обмен - граница, колючая проволока и зеленый коридор для пленников. Россиян выдали нашей стороне в обмен на семерых украинских браконьеров, нарушивших границу территориальных вод. Капитаны российского и украинского экипажей в обмене не участвовали. Крымчанин Владимир Горбенко все еще остается на Украине под подпиской о невыезде.

«По морским законам настоящий капитан должен покинуть свой корабль последним, так положено. Мы надеемся, что скоро я его обниму, прижму», - говорит мать капитана Евгения Горбенко.

Переговоры с Киевом не прекращаются все это время. Следующий шаг, как говорят дипломаты, вернуть капитана, которому на Украине грозит до 5 лет тюрьмы за якобы «незаконное пересечение границы в Крыму».

Вернуть корабль вряд ли удастся. Киев намерен пустить «Норд» с молотка. Стартовая цена скандального лота пока не называется. Однако теперь рыбакам, чтобы вновь выйти на промысел, придется подыскать другое судно. Впрочем, бросать рыбалку никто из них точно не собирается.

И Черное, и Азовское моря теперь под постоянным контролем. Моря, которые омывают Крымский полуостров, и особенно 12-мильная зона, патрулируются круглые сутки. Группировка сторожевых кораблей береговой охраны усилена и переведена в режим полной готовности. Теперь на рыбалку российские моряки выходят без опасений, зная, что под охраной. Украинская сторона, больше не позволяет себе «пиратских выходок», как было с «Нордом».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.11.2018, 17:53
Бурятия и Забайкалье переданы в состав ДФО указом президента РФ
Дата04.11.2018, 06:00
Небесные пируэты: «Стрижи» показали высший пилотаж над Краснодаром
Дата03.11.2018, 18:30
Российские фигуристы Забияко и Энберт выиграли Гран-При в Хельсинки
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:10 В стране и мире
Видео
В Ростове мост с людьми ушел под воду
16:38 В стране и мире
СМИ: На автомобили Lada будут ставить детали от кортежа Aurus
15:37 В стране и мире
Австрию напугала 20-тысячная толпа вооруженных мигрантов у своих границ
14:22 В стране и мире
В Балтийском море затонул польский корабль
13:29 В стране и мире
Видео
Пассажирский самолет с треснувшим стеклом совершил экстренную посадку в Красноярске
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Названы замедляющие старение продукты
В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра
На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К
Стали известны новые подробности дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Российские ученые нашли способ провести телепортацию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.