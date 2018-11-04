В Ростове мост с людьми ушел под воду

В Ростове-на-Дону ушла под воду часть понтонного моста, ведущего на Зеленый остров.

Как рассказали свидетели происшествия, ЧП спровоцировал проехавший по мосту грузовик. Из-за веса большегрузного автомобиля сначала просела одна часть моста, после чего отломились еще три его участка и также оказались под водой. Об этом пишет местный портал 161.ru.

Очевидцы сняли происшествие на видео. На записи видно, что стоящие по разным сторонам моста люди пребывают в замешательства и теперь не знают, как им перебраться с одного на другой берег.

На место ЧП прибыли спасатели, которые пытаются откачать воду помпой, но пока безрезультатно.