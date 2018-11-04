Подростки осквернили памятник российским пограничникам в Нижнем Тагиле

Полиция в Нижнем Тагиле проводит проверку после осквернения подростками памятника пограничникам в городском парке «Победа», пишет ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, молодые люди опубликовали в соцсетях фотографии, на которых они сидели на плечах солдата и показывали непристойные жесты, оскорбляющие честь и достоинство пограничников.

«Если в ходе начавшейся проверки личности молодых людей будут установлены, то дополнительно проинформируем СМИ и общественность, а также сообщим о принятом решении органами правопорядка», - отметили в пресс-службе ведомства.

Памятник был установлен в день 100-летия пограничных войск, 28 мая 2018 года. Он представляет собой каменный постамент с пограничным столбом, фигурой солдата и собакой.