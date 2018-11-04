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Владимир Путин поставил в пример опыт Екатерины II

Валентина Пескова
18:43 04.11.2018
Главе России напомнили о действиях российской императрицы в отношении испанской Малаги.
Фото: Russian Look Globallookpress

Сегодня, в честь Дня народного единства, президент России Владимир Путин наградил в Кремле представителей зарубежных государств.

Во время торжественной церемонии мэр испанской Малаги Франсиско де ла Торре Прадос, получивший медаль Пушкина, вспомнил о российской императрице Екатерине II. По его словам, в XVIII веке Екатерина Великая высоко оценила вино из Малаги, из-за чего на один год даже отменила ввозные пошлины на этот напиток.

На это президент России ответил, что наша страна будет поступать так же, опираясь на то, что объединяет Россию и Испанию. И не только отменять взаимные пошлины, но и вместе идти вперед на благо наших народов.

Среди других граждан иностранных государств наград от Владимир Путина сегодня удостоились мэр Загреба Милан Банчич, исполнительный директор Общества по сохранению «Форта Росса» Сара Свидлер, актер Сербского национального театра Милош Бикович и чешский певец-бард Яромир Ногавица.

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