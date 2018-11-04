На Украине придумали новый «план возвращения» Крыма

Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун призвал украинских политиков перестать обманывать жителей страны и давать им надежду, что в ближайшее время крымский полуостров вернется под контроль Украины. Об этом было сказано в эфире телеканала NewsOne.

«Давайте не будем врать людям и делать то, что делают наши PR-агентства: "Мы вернем Крым". Ну разве непонятно, что Крым мы не вернем в ближайшие 10-20 лет?» - заявил политик.

По мнению Пискуна, Украина должна обратиться в международный суд и добиться от Москвы компенсации понесенных «убытков». При этом политик признал, что жители Крыма сами, добровольно «выбрали свою судьбу», вернувшись в Россию. Но спустя около десяти лет, высказал уверенность экс-депутат, захотят провести повторный референдум, чтобы вернуться в состав Украины, увидев, как она стремительно «развивается».

Крым вернулся в состав России после госпереворота на Украине. На референдуме, проведенном в марте 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина итогов референдума не признала и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.