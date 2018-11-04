Бурятия и Забайкалье переданы в состав ДФО указом президента РФ

Указом президента Владимира Путина России Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Так, были внесены изменения в перечень федеральных округов, утвержденных указом российского президента от 13 мая 2000 года «О полномочном представителе президента РФ в федеральном округе». В Дальневосточный федеральный округ вошли 11 субъектов: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Российское правительство за три месяца должно привести свои акты в соответствии с указом Путина, а администрация президента должна утвердить структуру и штатную численность аппаратов полпредов главы государства в указанных округах.

Напомним, в конце октября Владимир Путин назначил врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Он обратился в главе государства с просьбой поддержать распространение на Забайкалье механизмов социально-экономического развития, которые «сработали» на Дальнем Востоке.

Александр Осипов уже прокомментировал указ и рассказал, что обрадовался «такому быстрому решению» президента о передаче Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

«Я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и соцсферы, которые работают в дальневосточных регионах. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара», - пояснил он.

Врио губернатора Забайкальского края отметил, что у территорий похожие проблемы, поэтому будет честно, если жители Забайкалья смогут получить дополнительные льготы и преференции, благодаря которым в регионе смогут создавать больше «хороших и разнообразных мест».