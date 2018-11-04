Автобус с детьми попал в ДТП под Тюменью

Авария с участием автобуса, автовоза и двух легковушек произошла в Тюменской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Как пишет ТАСС, на 448-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись четыре автомобиля. Автовоз Volvo въехал в машины, стоящие у светофора на участке, где идет ремонт дороги.

Среди них был автобус, в котором было 28 детей-гимнастов из Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что дети не пострадали. У автобуса оказался поврежден бампер.

«Пострадали два человека: водитель Volvo и водитель легкового автомобиля», - отметили в ГИБДД.

Движение на трассе не было остановлено. В настоящее время на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.