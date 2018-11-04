Автобус с детьми попал в ДТП под Тюменью
Четыре автомобиля, в числе которых автовоз и автобус, везший 28 детей на соревнования по гимнастике, попали в ДТП в Тюменской области.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Авария с участием автобуса, автовоза и двух легковушек произошла в Тюменской области, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Как пишет ТАСС, на 448-м километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись четыре автомобиля. Автовоз Volvo въехал в машины, стоящие у светофора на участке, где идет ремонт дороги.
Среди них был автобус, в котором было 28 детей-гимнастов из Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечается, что дети не пострадали. У автобуса оказался поврежден бампер.
«Пострадали два человека: водитель Volvo и водитель легкового автомобиля», - отметили в ГИБДД.
Движение на трассе не было остановлено. В настоящее время на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и причины случившегося.