Лукашенко посоветовал Польше не создавать «лишние базы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу не создавать «лишние базы». По словам Лукашенко, если в Польше будут размещены американские военные базы, Минск и Москва будут вынуждены на это ответить, чтобы как-то противодействовать. Об этом лидер заявил во время рабочей поездки в Витебскую область.

Лукашенко подчеркнул, что не собирается вести войну с Польшей, поскольку во внешней политике Белоруссия руководствуется правилом сотрудничества с ближайшими соседями, а не ссоры с ними. Но его страна должна будет как-то отреагировать, если против нее будут приняты недружественные шаги.

«Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны», - цитирует президента агентство БелТА.

Говоря о России, Лукашенко назвал нашу страну «старшим братом», заметив, что «с соседями надо жить хорошо».

Ранее стало известно, что американские военные намерены вырубить заповедник для расширения авиационной базы Повидз в Польше. На расчищенном от деревьев месте планируется строительство новых военных объектов США. При этом сами поляки готовы инвестировать в проект до двух миллиардов долларов.

Россия заявила, что создание американской военной базы в Польше может считаться нарушением Основополагающего акта Россия - НАТО. Согласно ему страны альянса обязались не размещать дополнительные военные силы на территории новых государств - членов НАТО.