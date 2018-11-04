Путин посетил выставку «Сокровища музеев России» в Манеже

Российский президент Владимир Путин принял участие в открытии выставки «Сокровища музеев России», которая приурочена ко Дню народного единства. Его сопровождали патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.

В столичном Манеже они осмотрели самые яркие экспонаты со всей страны. Почти триста уникальных шедевров из 50 музеев России, среди которых работы Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Валентина Серова и Ивана Шишкина.

Особое место на экспозиции занимает чудотворная икона Божьей Матери «Умиление», которую специально доставили из Псково-Печерского монастыря.

Выставка продлится три недели.

Ранее 4 ноября Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, пообщался с руководителям религиозных объединений и молодежью.