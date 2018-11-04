«Не позорно и глаза закрыть» - депутат Рады пояснил, почему спит на заседаниях

Депутат Верховной рады Александр Кирш рассказал, почему его регулярно видят и фотографируют спящим на заседании.

В эфире телеканала ZIK он заявил, что такие снимки делают по заказу его политических конкурентов, а спит он исключительно только во время технических перерывов. Также в украинском парламенте регулярно происходят такие ситуации, когда «не позорно и глаза закрыть», к примеру, обсуждение, которые «не приводят ни к чему».

«У меня такой организм, что, когда ничего не происходит, он выключается. Мне кажется, что это нормальная реакция организма», - подчеркнул Кирш.

Украинский блогер Михаил Шнайдер ранее опубликовал в соцсетях фотографии Кирша, получающего за свой «сладкий» полуденный сон в Раде около 70 тысяч гривен (около 165 тысяч рублей).