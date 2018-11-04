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СМИ: На автомобили Lada будут ставить детали от кортежа Aurus

Валентина Пескова
16:38 04.11.2018
Речь идет о семиступенчатой автоматической коробке с индексом FT703.
СМИ: На автомобили Lada будут ставить детали от кортежа Aurus
Фото: lada.ru

Компания, которая занимается созданием автоматических трансмиссий для модельного ряда автомобилей Aurus (рыночное название - «Кортеж»), подготовила новую коробку передач, которая может появиться на отечественных автомобилях Lada. Об этом сообщает издание Daily-Motor.

Как сообщается, под новой коробкой имеется ввиду семискоростная автоматическая коробка с индексом FT703. Ее отличительной чертой, как и инновационной коробки передач Kate R932, которая устанавливается на Aurus, является большее число ступеней и отсутствие традиционного гидротрансформатора.

Правда, когда может появиться новый автомат на Lada, неизвестно. Равно как приблизительная стоимость усовершенствованных машин.

Ранее стало известно, что автомобили Aurus раскупили на два года вперед. Ни в следующем, ни в 2020 году купить новый автомобиль марки будет уже невозможно. Напомним, Aurus смог опробовать Владимир Путин, отправившись на нем в июле из аэропорта Хельсинки на встречу с Дональдом Трампом.

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