Дознаватель полиции умер в Башкирии

В ночь на 4 ноября умер 33-летний дознаватель ОМВД по Учалинскому району Юлай Халилов, сообщает ГТРК Башкортостан.

Работавший на посту дознавателя с 2009 года мужчина оставил предсмертную записку.

После случившегося сотрудники СК РФ по республике начали доследственную проверку. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

«Сотрудник МВД находился на выходном дне. Причиной произошедшего могли стать семейно-бытовые отношения. Руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что у дознавателя была жена и трое детей.