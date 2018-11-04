Путин вручил госнаграды в честь Дня народного единства

В честь Дня народного единства, который в России отмечается сегодня, президент страны Владимир Путин вручил государственные награды гражданам иностранных государств. Знаками отличия были отмечены иностранцы, которые внесли большой вклад в развитие гуманитарных, деловых и научных связей с Россией. Церемония прошла в Андреевском зале Кремлевского дворца.

Президент поблагодарил всех приглашенных за искреннюю сопричастность к России, за почитание русской культуры, интерес к нашей богатейшей истории и современной жизни.

«В нашей истории было немало рубежных этапов, когда главным для всех становилось будущее Родины и ее спасение. И судьбу страны тогда неизменно определяли мужество, сплоченность, воля народа. Сегодняшний праздник приурочен к событиям, от которых нас отделяют более четырех веков. Но не меркнет величие подвига, на который подняла народ любовь к отечеству», - отметил президент во вступительном слове.

Путин подчеркнул, что наши предки примером своей жизни завещали россиянам заботится о своей стране, хранить ее суверенитет, а также беречь мир и согласие в большой многонациональной семье.

Президент вручил гражданам иностранных государств ордена Дружбы и медали Пушкина. Наград удостоились мэр Загреба Милан Банчич, исполнительный директор Общества по сохранению «Форта Росса» Сара Свидлер и актер Сербского национального театра Милош Бикович. Также среди награжденных - мэр испанской Малаги Франсиско Де Ла Торре Прадос и чешский певец-бард Яромир Ногавица.