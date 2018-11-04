Путин исключил Бурятию и Забайкалье из Сибирского Федерального округа
Президент РФ Владимир Путин указом исключил Бурятию и Забайкальский край из состава Сибирского Федерального округа.
Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
Российский президент Владимир Путин исключил Бурятию и Забайкальский край из состава Сибирского Федерального округа.
Теперь, согласно указу главы государства, они будут включены в Дальневосточный Федеральный округ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Российскому правительству было поручено за три месяца привести свои акты в соответствие с настоящим указом. Путин также поручил руководителю администрации президента России утвердить штатную численность аппаратов полноочных представителей главы РФ в данных округах.
В День народного единства глава государства отметил, что развитие на благо народов возможно при сотрудничестве и взаимодействии, не стоит опираться на текущие противоречия.