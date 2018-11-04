Австрию напугала 20-тысячная толпа вооруженных мигрантов у своих границ

Более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из североафриканских и ближневосточных стран штурмуют боснийско-хорватскую границу, пытаясь прорваться в Центральную Европу.

Как пишет газета Kronen Zeitung, ссылаясь на австрийское МВД, большинство из них – пакистанцы, иранцы, алжирцы, марокканцы. Практически все они вооружены ножами. Тем временем, хорваты пытаются самостоятельно противостоять данной ситуации, разместив на границе специальные подразделения.

Отмечается, что 95% беженцев, штурмующих границы ЕС, это молодые мужчины. Мигранты стремятся попасть в Германию, либо скандинавские страны, где власти создали самые комфортные для беженцев условия.

Напомним, 15 июля 2018 года в ООН был согласован текст первого в истории глобального договора о миграции, который мог бы помочь справиться с нелегкой проблемой, как соблюсти права человека и обеспечить суверенитет государств. Однако против договора выступили Венгрия, Австрия, Чехия и Хорватия, так как он может привести к новому потоку беженцев в Евросоюз.

Всемирный пакт о безопасной миграции, от присоединения к которому отказались и США, планируют подписать на межправительственной конференции в декабре нынешнего года в Марокко.