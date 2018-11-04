СК начал проверку по факту аварийной посадки Boeing-737 с трещиной в стекле

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Boeing-737 компании Nord Star, следовавшего рейсом Новосибирск - Санья.

«Следственная группа Красноярского следственного отдела на транспорте проводит осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, причиной аварийной посадки стала трещина на лобовом стекле в кабине пилотов, которую обнаружил командир воздушного судна. Она возникла в процессе полета. Командир экипажа принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Емельяново города Красноярска.

На борту самолета находилось 7 членов экипажа и 167 пассажиров. Никто не пострадал.