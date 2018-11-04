Облитая кислотой советница мэра Херсона скончалась

Активистка, советница мэра Херсона, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатерина Гадзюк скончалась в больнице, заявил президент Украины Петр Порошенко и потребовал найти виновников ее гибели.

Как пишет «Интерфакс», Порошенко из турецкой Антальи призвал правоохранителей сделать все возможное, чтобы разыскать «ее убийц, чтобы они оказались на скамье подсудимых».

«Активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице», - сообщил украинский лидер.

Неизвестный облил работницу херсонского горсовета концентрированной серной кислотой 31 июля. Пострадавшую с ожогами 35% тела госпитализировали в местную больницу, затем перевели в Киев.

Полиция завела дело по статье «умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания», позднее статью переквалифицировали на «покушение на убийство». Как заявлял глава украинской Нацполиции Сергей Князев, правоохранители задержали шесть подозреваемых. Среди них оказались организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Для водителя и пособников судом было принято решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с использованием браслета, поскольку они сотрудничают со следствием. Организатора и исполнителя, как пишет агентство, содержат под стражей.