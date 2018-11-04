Выявлена опасность употребления молока при простуде

Утверждение, что при простудных заболеваниях полезно лечиться горячим молоком или горячим молоком с медом, опровергли западные ученые. Данные нового исследования опубликованы в журнале Laryngoscope.

Как выяснили западные специалисты, народное медицинское средство лечения простуды только ухудшает ее симптомы. Этот вывод основывается на том, что при простуде человеческий организм вырабатывает много слизи. Из-за этого у заболевшего начинается кашель, хрипота или аллергия. Как оказалось, молоко эти симптомы только усугубляет. И при его употреблении кашель с насморком будут продолжаться дольше.

Этот феномен был описан еще 1000 лет назад известным еврейским медиком Моисеем Маймонидом. Однако не был подкреплен научными доказательствами. Так что во время заболеваний рекомендуется заменить молоко на теплые травяные чаи.