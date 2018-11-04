ОБСЕ сняла с ЛНР обвинения в обстреле БПЛА

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сняла с ЛНР все обвинения в обстреле беспилотника в районе населенного пункта Желтое.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, было произведено детальное разбирательство по факту обстрела 1 ноября дрона миссии. В отчете СММ ОБСЕ от 3 ноября содержится опровержение причастности республики к обстрелу БПЛА, пишет РИА Новости.

«Согласно результатам анализа материалов фото- и видеофиксации БПЛА установлено присутствие мужчины на подконтрольном правительству участке между населенном пунктов Желтым и Лопаскино, стрелявшего из автомата по беспилотнику», - говорится в отчете миссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости реформы Организации по безопасности и сотрудничеству. Он указал на необходимость «исправить дисбалансы в работе ОБСЕ», в частности для обеспечения большей беспристрастности в работе организации.