Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

ОБСЕ сняла с ЛНР обвинения в обстреле БПЛА

Василиса Морозова
14:53 04.11.2018
ОБСЕ установила присутствие мужчины на подконтрольном правительству участке между населенном пунктов Желтым и Лопаскино, стрелявшего из автомата по беспилотнику миссии.
ОБСЕ сняла с ЛНР обвинения в обстреле БПЛА
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сняла с ЛНР все обвинения в обстреле беспилотника в районе населенного пункта Желтое.

Как сообщил официальный представитель Народной милиции республики Андрей Марочко, было произведено детальное разбирательство по факту обстрела 1 ноября дрона миссии. В отчете СММ ОБСЕ от 3 ноября содержится опровержение причастности республики к обстрелу БПЛА, пишет РИА Новости.

«Согласно результатам анализа материалов фото- и видеофиксации БПЛА установлено присутствие мужчины на подконтрольном правительству участке между населенном пунктов Желтым и Лопаскино, стрелявшего из автомата по беспилотнику», - говорится в отчете миссии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости реформы Организации по безопасности и сотрудничеству. Он указал на необходимость «исправить дисбалансы в работе ОБСЕ», в частности для обеспечения большей беспристрастности в работе организации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.11.2018, 13:41
«Комариный писк»: в Крыму высмеяли украинские учения
Дата04.11.2018, 06:00
Небесные пируэты: «Стрижи» показали высший пилотаж над Краснодаром
Дата03.11.2018, 18:30
Российские фигуристы Забияко и Энберт выиграли Гран-При в Хельсинки
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
14:53 В стране и мире
ОБСЕ сняла с ЛНР обвинения в обстреле БПЛА
00:49 В стране и мире
Порошенко позвал в Донбасс турецких военных
15:19 В стране и мире
Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе
00:50 В стране и мире
В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ в Донбассе
19:25 В стране и мире
ЛНР: ВСУ стягивает тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:37 В стране и мире
Австрию напугала 20-тысячная толпа вооруженных мигрантов у своих границ
14:22 В стране и мире
В Балтийском море затонул польский корабль
13:29 В стране и мире
Видео
Пассажирский самолет с треснувшим стеклом совершил экстренную посадку в Красноярске
12:02 В стране и мире
Видео
Момент падения метеора в США попал на видео
10:17 В стране и мире
Видео
Актриса Татьяна Васильева рассказала об обстоятельствах инцидента в московском метро
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Названы замедляющие старение продукты
В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра
На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К
Стали известны новые подробности дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Российские ученые нашли способ провести телепортацию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.