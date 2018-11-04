В Балтийском море затонул польский корабль

Третьего ноября польский корабль затонул в Балтийском море вечером. Все 19 человек, которые находились на борту, спасены.

Как сообщает польское издание Wyborcza, корабль Miętus («Налим») затонул вечером в субботу. Данное судно совершало коммерческие плавания, в частности возило людей на рубалку.

Причина, по которой корабль затонул, пока остается неизвестной. По информации службы поиска и спасения на борту было 19 человек, всех их спасли датские спасатели. В операции участвовали два вертолета и три судна.

В результате аварии один человек получил травму головы, он был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.