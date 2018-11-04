Владимир Путин и патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник посвящен событиям начала XVII века, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Митинги, концерты, фестивали и ярмарки проходят от Владивостока до Калининграда.

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который находится в центре Москвы на Красной площади. Вместе с российским лидером и патриархом присутствовали и представители различных религиозных конфессий. Кроме того, на церемонии возложения цветов присутствовали волонтеры, члены поисковых отрядов и общественных организаций.

Такого хоровода, как на Поклонной горе в Москве, не увидишь ни на одной ярмарке. Кружатся в нем представители десятков этносов, которые по сути и составляют российский народ. В руках у этих молодых людей флаги всех 85-ти регионов страны. Рядом представлены представителями национальные блюда.

В Севастополе праздник проходит с военным размахом. От набережной через центр города идут моряки, за ними барабанщицы, а следом тысячи горожан с воздушными шарами и флагами России в руках. На центральной площади они развернули огромный 50-тиметровый триколор.

А на другом краю России, во Владивостоке, День народного единства превратился в праздник спорта. Тысячи людей бегут вдоль Амурского залива - это марафон «Команда добра». Все собранные с него деньги пойдут на благотворительность.

«Это помощь будущим мамам и детям, в перинатальном периоде которых обнаружены пороки развития для того, чтобы максимально быстро оказать им квалифицированную помощь», - рассказывает президент благотворительного фонда Ольга Романова.

Дальний Восток, пусть и с семичасовой разницей, поддержал Северо-Запад. В Ленинградской области тоже ратуют за ЗОЖ. В рамках турнира ГТО проходит забег с препятствиями - это семь километров трассы, полной приключений, с канатами, проволочными заграждениями, соревнованиями по стрельбе.

В Хабаровске в День единства проводится настоящий этно-праздник. Тут звучат и русские народные песни, и нанайский фольклор, и традиционная живопись малых народов. Кому и этого мало, могут посмотреть на рыцарский турнир.

Независимо от статуса, национальности, возраста, каких-либо убеждений мы выходим на этот праздник, берем друг друга за руки и водим хороводы. Сегодня День народного единства, когда было объединение всех народов воедино для мира и покоя.

Празднуют День народного единства сегодня и в ДНР. В колледже Донецка рядом с флагами республики развеваются российские.

День народного единства отмечают даже по ту сторону Атлантики. В центре Нью-Йорка, на Таймс-Сквер можно увидеть казачьи шапки, кокошники, медведей с балалайкой - все то, за что там нас так любят, не оставят равнодушным ни одного иностранца.