Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Владимир Путин и патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Игорь Балдин
14:25 04.11.2018
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который находится в центре Москвы на Красной площади.

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник посвящен событиям начала XVII века, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Митинги, концерты, фестивали и ярмарки проходят от Владивостока до Калининграда.

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложили цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, который находится в центре Москвы на Красной площади. Вместе с российским лидером и патриархом присутствовали и представители различных религиозных конфессий. Кроме того, на церемонии возложения цветов присутствовали волонтеры, члены поисковых отрядов и общественных организаций.

Такого хоровода, как на Поклонной горе в Москве, не увидишь ни на одной ярмарке. Кружатся в нем представители десятков этносов, которые по сути и составляют российский народ. В руках у этих молодых людей флаги всех 85-ти регионов страны. Рядом представлены представителями национальные блюда.

В Севастополе праздник проходит с военным размахом. От набережной через центр города идут моряки, за ними барабанщицы, а следом тысячи горожан с воздушными шарами и флагами России в руках. На центральной площади они развернули огромный 50-тиметровый триколор.

А на другом краю России, во Владивостоке, День народного единства превратился в праздник спорта. Тысячи людей бегут вдоль Амурского залива - это марафон «Команда добра». Все собранные с него деньги пойдут на благотворительность.

«Это помощь будущим мамам и детям, в перинатальном периоде которых обнаружены пороки развития для того, чтобы максимально быстро оказать им квалифицированную помощь», - рассказывает президент благотворительного фонда Ольга Романова.

Дальний Восток, пусть и с семичасовой разницей, поддержал Северо-Запад. В Ленинградской области тоже ратуют за ЗОЖ. В рамках турнира ГТО проходит забег с препятствиями - это семь километров трассы, полной приключений, с канатами, проволочными заграждениями, соревнованиями по стрельбе.

В Хабаровске в День единства проводится настоящий этно-праздник. Тут звучат и русские народные песни, и нанайский фольклор, и традиционная живопись малых народов. Кому и этого мало, могут посмотреть на рыцарский турнир.

Независимо от статуса, национальности, возраста, каких-либо убеждений мы выходим на этот праздник, берем друг друга за руки и водим хороводы. Сегодня День народного единства, когда было объединение всех народов воедино для мира и покоя.

Празднуют День народного единства сегодня и в ДНР. В колледже Донецка рядом с флагами республики развеваются российские.

День народного единства отмечают даже по ту сторону Атлантики. В центре Нью-Йорка, на Таймс-Сквер можно увидеть казачьи шапки, кокошники, медведей с балалайкой - все то, за что там нас так любят, не оставят равнодушным ни одного иностранца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.11.2018, 13:41
«Комариный писк»: в Крыму высмеяли украинские учения
Дата04.11.2018, 06:00
Небесные пируэты: «Стрижи» показали высший пилотаж над Краснодаром
Дата03.11.2018, 18:30
Российские фигуристы Забияко и Энберт выиграли Гран-При в Хельсинки
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата02.11.2018, 12:19
В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Дата01.11.2018, 00:41
Истребитель фашистских зверей: каким был самый мощный танк Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:37 В стране и мире
Австрию напугала 20-тысячная толпа вооруженных мигрантов у своих границ
14:22 В стране и мире
В Балтийском море затонул польский корабль
13:29 В стране и мире
Видео
Пассажирский самолет с треснувшим стеклом совершил экстренную посадку в Красноярске
12:02 В стране и мире
Видео
Момент падения метеора в США попал на видео
10:17 В стране и мире
Видео
Актриса Татьяна Васильева рассказала об обстоятельствах инцидента в московском метро
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв
Названы замедляющие старение продукты
В Аргентине обнаружили останки неизвестного ранее динозавра
На МКС сняли первое в космосе видео с разрешением 8К
Стали известны новые подробности дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе
Российские ученые нашли способ провести телепортацию
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.