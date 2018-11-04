«Комариный писк»: в Крыму высмеяли украинские учения

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что ракетные учения, которые проходили в приграничной с Крымом Херсонской области Украины, напоминали комариный писк.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь», - заявил РИА Новости Фикс.

Он заявил, что украинцы просто «бряцают оружием» и хотят показать «своим хозяевам, что они что-то умеют».

«Думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк», - добавил вице-спикер крымского парламента.

Ранее секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Александр Турчинов сообщил, что целью ракетных учений на Украине была отработка ПВО. В связи проводимыми ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем в период с 1 по 4 ноября было закрыто.

В Государственной думе учения ПВО Украины назвали сигналом опасности для мировой авиации.

По словам депутата от Крыма Руслана Бальбека, меткость и профессионализм украинских зенитчиков «уже давно превратились в мем».

Парламентарий добавил, что Украина напрасно старается «нагнать страх» на гражданскую и боевую авиацию полуострова.