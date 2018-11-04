Пассажирский самолет с треснувшим стеклом совершил экстренную посадку в Красноярске

Пассажирский Boeing - 737 компании NordStar, выполнявший чартерный рейс из Новосибирска в китайский Санья, совершил вынужденную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщили «Звезде» в пресс-службе перевозчика.

Причиной стала трещина в стекле кабины пилотов. На борту воздушного судна находились 73 человека. Перед посадкой пилоту пришлось кружить над аэродромом, вырабатывая топливо. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

После совершения посадки Boeing-737 пассажиров планируется пересадить на другой самолет, он уже прибыл в аэропорт Красноярска.