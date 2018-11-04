Самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила информацию о столкновении самолета, летевшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский, с птицей.
Фото: Oliver Brandt imagebroker.com, Globallookpress
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1730 из Москвы в Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей.
Инцидент произошел в субботу 3 ноября, когда борт находился в небе. Птица попала в дигатель воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка обстоятельства. Воздушное судно отстранено от полетов.
В связи с инцидентом обратный рейс SU1731 задерживается до 09:50 по московскому времени 5 ноября.