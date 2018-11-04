Самолет, летевший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1730 из Москвы в Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей.

Инцидент произошел в субботу 3 ноября, когда борт находился в небе. Птица попала в дигатель воздушного судна, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится проверка обстоятельства. Воздушное судно отстранено от полетов.

В связи с инцидентом обратный рейс SU1731 задерживается до 09:50 по московскому времени 5 ноября.