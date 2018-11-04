Франция может потерять часть территории

Референдум о независимости Новой Каледонии от Франции пройдет 4 ноября.

На территории архипелага, который расположен в Тихом океане, будут открыты 270 избирательных участков, на них смогут проголосовать 174 тысяч из 270 тысяч жителей этой заморской колонии Франции.

Издание Le Figaro сообщило, что предварительные опросы показали, что большая часть населения выступает против независимости, опасаясь, что у островов не будет дотаций из Франции.

В 1980-е годы республиканское правительство было вынуждено ввести в регионе режим чрезвычайного положения из-за произошедшего конфликта противников и сторонников независимости.

В настоящее время в метрополии к референдуму относятся спокойно, французский лидер Эммануэль Макрон в мае заявил, что судьба Новой Каледонии находится в руках жителей архипелага.

Второго ноября прошлого года властями Франции было достигнуто политическое соглашение по референдуму о самоопределении Новой Каледонии.