В Афганистане убили мэра американского города

Брент Тэйлор, мэр американского города Норт Огден в штате Юта, стал жертвой нападения в столице Афганистана - Кабуле. Он скончался 3 ноября в результате в результате «инсайдерской атаки» боевика.

О гибели политика сообщил временно исполняющий обязанности мэра Норт Огдена Брент Чагг. Смерть 39-летнего чиновника также подтвердили лейтенант-губернатор штата Юта Спенсер Кокс и кандидат в сенат Соединенных Штатов республиканец Митт Ромни. Они принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Тэйлор проходил службу как офицер разведки Национальной гвардии США. В Афганистан он уехал в январе 2018 года. Мэром Норт Огдена он был с 2013 года, сообщает Salt Lake City News.