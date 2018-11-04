Названы новые кроссоверы, которые появятся в России в этом месяце

Японский кроссовер Subaru Forester пятого поколения станет доступен для российского покупателя с 15 ноября этого года. Машину можно будет приобрести по цене от 1959 000 рублей.

Автомобиль перебрался на платформу Subaru Global Platform. Он имеет устанавливаемую систему помощи водителю EyeSight, большие размеры колесной базы, чем его предшественник, более стильный, современный салон и вместительный багажник, бензиновые двиатели (2.0 и 2.5 на 150 и 185 лошадиных сил).

Новый BMW X5 появится на российском рынке с 24 ноября 2018 года. Флагманский SUV предлагается для заказа по цене от 4 млн 590 тыс. рублей. На старте продаж в России будут доступны четыре версии модели – X5 xDrive30d, X5 xDrive40i, X5 xDrive50i и X5 M50d, сообщает «Российская газета».

Самым динамичным BMW X5, доступным на старте продаж, названа версия X5 xDrive50i с новым бензиновым двигателем V8, который выдает 462 лошадиных сил и 650 Нм, разгоняясь от 0 до 100 километров в час всего за 4,7 секунды.

Обновленный Suzuki Vitara отличается новой радиаторной решеткой с шестью хромированными вертикальными планками. Он имеет видоизмененные бамперы, задние диодные фонари, другие 17-дюймовые колесные диски и два новых цвета кузова.

Автомобиль оснащен 1.6-литровым бензиновым двигателем с изменяемыми фазами газораспределения с мощностью 117 лошадиных сил, а также 1,4-литровый 140-сильный турбомотором. Цена модели составит от 1 119 000 рублей.

Обновленный Nissan Terrano 2019 модельного года поступит в продажу в ноябре 2018 года. Автомобиль получил новый цвет кузова и более богатое оснащение (в комплектации Elegance появились новые колесные диски, в версии Elegance+ — мультимедиа с камерой заднего вида). Кроссовер доступен с 114-сильным 1,6-литровым и 143-сильным 2-литровым бензиновыми моторами, которые сочетаются с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач и автоматической трансмиссией.