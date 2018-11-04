«Нива» на собачьей тяге: автолюбитель устроил необычный тест-драйв

Очевидцы выложили в Сеть видео, на котором 12 собак, запряженные в упряжку, тащат LADA 4x4 («Нива») по проезжей части. Судя по кадрам, четвероногим нравится это занятие, и они словно совсем не устают, не смотря на тяжелый вес внедорожника.

Где именно происходит необычный тест-драйв отечественного авто, не указано. Мужчины, снимавшие ролик на камеру мобильного телефона из машины, даже на время прекратили движение.

С какой целью водитель решил использовать собак в качестве тяги, не сообщается. Возможно, таким образом он тренирует псов.