Пассажирский самолет готовится совершить экстренную посадку в Красноярске

Пассажирский самолет авиакомпании Nord Star, совершающий рейс Y7 515 (Новосибирск - Санья), готовится к экстренной посадке в Красноярске. В настоящее время Boeing-737 вырабатывает топливо. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Nord Star.

В авиакомпании рассказали, что на борту воздушного судна находятся 173 человека, из них семь членов экипажа. По предварительной данным, причиной вынужденной посадки является трещина в лобовом стекле самолета.

После совершения посадки Boeing-737 пассажиров планируется пересадить на другой самолет, он уже прибыл в аэропорт Красноярска.