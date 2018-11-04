Патриарх Кирилл возглавил богослужение в честь Казанской иконы Богоматери

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничную литургию, которая прошла в Успенском соборе Московского Кремля по случаю дня Казанской иконы Божией Матери.

Отмечается, что в Успенском соборе богослужения совершаются несколько раз в год по особо торжественным случаям. В литургии участвуют священнослужители и архиереи РПЦ.

Торжества посвящаются государственному празднику Дню народного единства и церковному дню Казанской иконы Божией Матери. День народного единства был установлен в 2005 году в благодарность за избавление Москвы от нашествия поляков, которое произошло в 1612 году. Казанская икона являлась главной святыней ополчения Минина и Пожарского.

В воскресенье патриарх будет участвовать в возложении венков у памятника Минину и Пожарскому. А также он приедет на открытие выставки «Сокровища музеев России», которое пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».