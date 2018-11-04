Константинополь запретил Филарету и Макарию участвовать в выборах главы автокефальной церкви

Главы УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий (Малетич) не смогут возглавить создаваемую на Украине новую автокефалию. Как рассказал журналистам управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, несмотря на то, что Константинополь снял анафему с раскольников, они не смогут участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви.

По информации митрополита Антония, соответствующее письмо Варфоломея направлено и в Киевский патриархат и в УАПЦ. Прежде, чем получить томос, то есть указ о независимости, украинское священство должно провести объединительный собор и на нем договориться, кто будет представлять будущую автокефалию перед лицом Вселенского патриарха, пишет ТАСС.

В настоящее время все попытки сесть за стол переговоров пока не увенчались успехом. Филарет и Макарий никак не решат, кто напишет устав и как поделить епархии, а священники Московского патриархата и вовсе не желают принимать участие в этом действе.

Напомним, 3 ноября в Стамбуле Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей заключили соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом. В украинской церкви заявили, что этот документ не имеет значения с точки зрения церковных канонов.