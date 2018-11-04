Якутия начнет собственное производство топлива

Из-за высоких цен и некачественного топлива на АЗС Якутия начнет собственное производство бензина.

Как сообщает газета «Известия» в Якутии нет АЗС вертикально интегрированных компаний, поэтому государство может решить вопрос путем регулирования цен оптовиков.

«Мы внутри республики можем регулировать только наценку», - заявил глава республики Айсен Николаев.

Он также отметил, в Якутии постоянно растут цены на топливо. По его словам, с июня литр АИ-92 подорожал на 8 рублей, а дизтопливо стало дороже на 12 рублей. В рознице цены на заправках «Саханефтегазсбыт» повысились на 4,80 рубля.

«Из вышесказанного на повестку дня снова выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики», - сказал Николаев, добавив, что дал поручения по направлениям решения данного вопроса.

Напомним, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что введение в России госрегулирования цен на топливо сейчас невозможно. 31 октября российское правительство договорилось с нефтяными компаниями о фиксации оптовых цен на дизельное топливо и бензин на уровне июня 2018 года.

Согласно договоренностям, все независимые НПЗ и вертикально интегрированные компании приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизельного топлива в объемах, зафиксированные по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. Данное соглашение вступило в силу первого ноября.