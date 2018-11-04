Актриса Татьяна Васильева рассказала об обстоятельствах инцидента в московском метро

Актриса театра и кино Татьяна Васильева в московском метро получила травмы: ее голову прищемило дверями поезда.

Васильева рассказала «Звезде» о своем самочувствии и обстоятельствах случившегося.

«Все нормально, только отделалась гематомами на голове, а так все в порядке», - заявила актриса.

Васильева отметила, что не могла сразу обратиться к врачам, поскольку спешила на спектакль. После него артистка направилась в больницу, там ей сделали МРТ.

По ее словам, инцидент произошел из-за того, что в московском метро перестали сообщать о том, что двери закрываются, это приводит к тому, что пассажиры не успевают войти и выйти из поезда.

«Перестали объявлять, что дверь закрывается, они закрываются, когда им захочется, вернее когда захочется машинисту, поэтому я получила по голове, а все остальные отделались недопониманием: куда уехали их дети и почему они остались и не вошли в поезд. То есть он почти не стоял: одни не вышли, другие не зашли, а я посередине», - рассказала Васильева.

Актриса отметила, что инцидент произошел на станции метро Таганская.