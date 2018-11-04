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Россия отмечает День народного единства

Андрей Кармаданов
10:19 04.11.2018
Праздник утвердили 13 лет назад в память о событиях 1612 года. В этот день по всей стране проходят митинги, шествия, гуляния, спортивные акции.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В России 4 ноября отмечают День народного единства. Праздник был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день по всей стране проходят митинги, шествия, гуляния, спортивные акции.

Владивосток, несмотря на дождливую погоду, встретил День народного единства благотворительным забегом. Принять участие в соревнованиях на водной станции ЦСКА собрались и профессиональные спортсмены, и военнослужащие, и общественные организации. Собранные от марафона средства пойдут на помощь тяжелобольным новорожденным детям.

«Стартует новая программа прямо с этого дня, а на следующей неделе будет официальное ее представление. Это помощь будущим мамам и детям, в перинатальном периоде которых установлены пороки развития», - рассказала президент благотворительного фонда «Владмама» Ольга Романова.

Участникам необходимо преодолеть дистанцию около трех километров. Спортсмены бегут не быстро, поскольку это как раз тот случай, когда важна не победа, а участие.

Здесь же, на Спортивной набережной, проходит и праздничная программа. Но главный митинг пройдет сегодня у мемориала воинской славы Тихоокеанского флота. На центральной площади Владивостока вечером ожидается концерт любимой группы всех жителей города «Мумий-Тролля».  По завершению выступления пройдет праздничный фейерверк.

День народного единства отметили и в центре Нью-Йорка. Больше ста человек вышли на карнавал «Мы вместе», который прошел на центральной площади Таймс-сквер. Русскоязычные жители города исполняли популярные песни и танцы народов России. Зрители увидели гопак, лезгинку и услышали песни «Катюша», «Яблочко», «Валенки». Но самой популярной оказалась «Калинка», под нее пустились в пляс даже те, кто просто проходил мимо.

Участники были одеты в национальные костюмы. Они устроили большой хоровод и сыграли в знакомый всем с детства «ручеек». Разноцветные узоры русских платков и шалей украшали Таймс-сквер несколько часов. В следующий раз организаторы карнавала пообещали провести его и в других американских городах.

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