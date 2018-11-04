Вслед за Трампом и Вайнштейном: британцы сожгут 11-метрового «Бориса Джонсона»

В Ночь Гая Фокса в британском городе Эденбридж сожгут 11-метровое чучело экс-главы МИД королевства и ярого сторонника Brexit Бориса Джонсона. Об этом заявила местная организация Edenbridge Bonfire Society на официальной странице в Facebook.

Данная организация подобным образом «чествует» бесславных знаменитостей уже 20 лет.

«В этом году мы объявляем, что сожжем чучело Бориса Джонсона, из-за его привычки появляться во всех новостях и постоянно совершать оплошности», - сказано в сообщении.

Объявление в соцсети сопровождается снимком чучела Джонсона. Он изображен в велосипедном шлеме, гавайских шортах и пиджаке, в качестве обуви - двухэтажные лондонские автобусы, которые Джонсон использовал в программе агитации за выход Великобритании из ЕС.

Ночь Гая Фокса, которая также известна как Ночь костров, отмечается в Британии в годовщину «порохового» заговора католиков, в ночь на 5 ноября 1605 года собиравшихся в здании парламента взорвать короля Якова I.

При попытке зажечь фитиль, который ведет к наполненному порохом помещению под Палатой лордов, задержали английского дворянина-католика Гая Фокса. После пыток он выдал имена всех заговорщиков. Сожжение чучела Фокса стало обязательным атрибутом этого праздника. Годами ранее британцы сжигали чучело Дональда Трампа и Харви Вайнштейна.