«Самая мощная и продвинутая в мире»: в США высоко оценили российскую ПВО

Американское издание The National Interest заявило, что важным компонентом российской зоны ограничения доступа (A2/AD) является комплексная система ПВО, которая, вероятно, является «самой мощной и продвинутой в мире».

В статье сказано, что у России есть многоуровневая система ПВО с разными комплексами дальнего, среднего и малого радиуса действия, которая после распада СССР были сильно модернизированы.

Отмечается, что системы ПВО, произведенные еще в Советском Союзе, успешно противодействуют авиации по всему миру, при этом российское воздушное пространство защищают комплексы, которые созданы с применением новейших технологий.

Недавно проведенные учения «Восток-2018» должны были показать НАТО, что воздушное пространство РФ представляет собой «настоящее минное поле» для противника, сообщает американское издание.

ВВС США являются наиболее продвинутыми в мире, и у них есть огромный опыт успешного противодействия вражеским системам ПВО. Но США, как заявляет автор публикации, еще не приходилось сталкиваться с системой ПВО, подобной российской.

При использовании против РФ тактики подавления ПВО, которая ранее применялась, неизбежно возникнут проблемы, среди которых автор материала называет стоимость и вероятную неспособность уничтожить все системы российской ПВО.

Кроме того, российскую ПВО сложно подавить из-за ее высокой мобильности, отмечает The National Interest.

Такие самолеты, как стелс-бомбардировщик B-2, как утверждает автор статьи, могут оказаться уязвимыми перед новыми российскими самолетами и радиолокационными системами. Он также заявляет, что для истребителей F-22 и F-35 российское оружие является еще более опасным.

Ранее применение самолетов-невидимок сталкивалось с неудачами. Примером этому может служить уничтожение американского F-117А во время операции, проводимой против Сербии в 1999 году, отмечается в статье.

По мнению автора, стелс-технологии не способны сделать самолеты абсолютно невидимыми, а российские разработки новых технологий делают «невидимки» неэффективными.