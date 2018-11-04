«Нафтогаз» Украины прибегнул к «плану Б» из-за «Северного потока - 2»

«Нафтогаз» Украины приступил к реализации «плана Б» в связи с прокладкой трубопровода «Северный поток - 2», несмотря на все усилия Киева остановить его строительство.

Об этом сообщил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он признал, что трубопровод будет построен, поскольку он нужен Германии и предположил, что при таком положении дел транзит газа через территорию Украины может полностью прекратиться.

Витренко констатировал, что в сложившейся ситуации «Нафтогаз» Украины вынужден прибегнуть к реализации «плана Б», который предусматривает компенсацию убытков Украины из-за газопровода.

Он заявил, что компания инициировала арбитраж, в рамках которого рассчитывает получить более 12 миллиардов долларов.

«Требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять - это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину», - рассказал Витренко в эфире телеканала ZIK.

Во время встречи со спикером Верховной рады Андреем Парубием, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия рассматривает «Северный поток - 2» не так критично, как Украина.