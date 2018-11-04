В Германии опасаются новых потерь из-за санкций против РФ

Санкции против России негативно сказались на торговле между Москвой и Берлином, считают эксперты из Кильского института мировой экономики.

По оценкам специалистов, Германия из-за ограничительных мер каждый месяц не досчитывается 727 миллионов, что составляет 0,8% от всего объема экспорта. У немецких предприятий «земля уходит из-под ног», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Таким образом, почти 40 % западных убытков несет Германия», - утверждают эксперты.

В российско-германской внешнеторговой палате заявили, что новые американские санкции могут привести к убыткам до сотен миллионов евро. Представители бизнеса отметили, что вскоре европейские компании в РФ могут вытеснить азиатские, особенно китайские.