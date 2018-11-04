СМИ: Британия останется в таможенном союзе ЕС

Великобритания сможет сохранить свое членство в таможенном союзе ЕС, поскольку премьер-министру страны Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем удалось добиться уступок.

В настоящее время глава британского правительства разрабатывает план по экономическому сотрудничеству с Европейским союзом после Brexit. Как сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники, это позволит Лондону разрешить ситуацию вокруг Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что Британия и ЕС договорились о доступе компаний на рынки после Brexit. Соединенное Королевство планирует выйти из состава Европейского союза с апреля следующего года. Затем Великобритании дадут еще около 20 месяцев переходного периода.