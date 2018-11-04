Названы замедляющие старение продукты

Входящие в состав чая, шоколада, кофе и вина гидрохиноны в сочетании с цинком замедляют старение. Об этом заявили немецкие ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга.

По словам специалистов, цинк активирует группы гидрохинона, которые предотвращают в организме окислительный процесс, происходящий в ходе дыхания клетки человека из-за образования побочного продукта - супероксида. Супероксид может разрушать такие биомолекулы, как липиды и протеины. Об этом сообщает газета «Известия».

В процессе объединения гидрохинона и цинка образуется комплекс, который имитирует фермент супероксиддисмутазы. Он оказывает антиоксидантное действие, а также защищает организм от деградации. В результате метаболизма супероксид способен предотвращать повреждающие процессы, таким образом замедляя старение.